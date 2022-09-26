Потап, вернувшийся из Испании в Украину, показал свою поездку в волонтерскую организацию

Потап: Невероятные истории человечности и поддержки наших волонтеров не могут не поражать и не давать надежду на Победу и возрождение Украины Фото: realpotap / Instagram

"Невероятные истории человечности и поддержки наших волонтеров не могут не поражать и не давать надежду на победу и возрождение Украины. Вдребезги разбитый дом двумя прилетами рашистских ракет, семья, которая об этом узнала из ирпенских Telegram-каналов – это наша страшная реальность. Но есть, люди которые просто приходят на помощь, потому что они – люди, потому что они – украинцы!" – написал Потап.

Он отметил, что волонтеры приехали из разных уголков Украины, не зная, к кому они едут, где будут ночевать, откуда взять стройматериалы, но не смогли стоять в стороне от чужой беды.

"И в этом суть нашей Украины! Нашлись стройматериалы, нашлись люди, которые помогли с размещением, нашлись деньги и даже артисты, поддерживающие дух волонтерства! Магнитуда любви к своей земле, культуре и людям так сильна, что я уверен, что семья Александра очень скоро зайдет в свой обновленный дом!" – написал он.

Потап подчеркнул, что таких историй у "Добробат" сотни по всей Украине.

"Хочу обратить внимание руководителей нашего государства на этот невероятно мощный проект, потому что количество восстановленных зданий исчисляется уже сотнями, а само движение поддержали уже тысячи украинцев", – добавил рэпер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

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