"Хромала четыре года, потом папа начал замечать". 17-летняя дочь Меладзе перенесла за границей операцию по удалению опухоли

"Хромала четыре года, и потом папа начал замечать. Он не понял, почему я так хожу, вроде левой стороной постоянно опираюсь об пол. Меня клонит постоянно куда-то. Говорит: "Лия, иди на МРТ". Я говорю: "Хорошо", – рассказала она.
По словам дочери продюсера, родители скрыли от нее результаты обследования, поставив перед фактом, что нужно поехать в Германию, чтобы "вправить сустав". Лия Меладзе призналась, что узнала о своем диагнозе после того, как начался период послеоперационной реабилитации.
"Оказалось, что мне вырезали опухоль, но она была доброкачественная. Я узнала об этом, когда уже все было хорошо. Но у меня не было страха перед раком", – подытожила она.
Лия Меладзе (2004) – дочь Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм. У нее есть старшая родная сестра Алиса (2000) и младший брат Валерий (2005).
В 2013 году супруги заявили о намерении расстаться, а спустя год бывшая жена Меладзе во второй раз вышла замуж. Осенью 2015 года продюсер женился на экс-солистке группы "ВИА Гра" Вере Брежневой. Общих детей у пары нет.
6 февраля 2022 года на канале "1+1" вышел третий выпуск шоу "Голос країни" с участием Лии Меладзе. Она исполнила песню Hallelujah, но не смогла ее закончить, расплакавшись от волнения. Тем не менее к ней повернулись все четыре тренера шоу – дочь Меладзе выбрала команду украинской певицы Нади Дорофеевой. По словам Лии Меладзе, Дорофеева ей "ближе по духу".