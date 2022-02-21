"Хромала четыре года, потом папа начал замечать". 17-летняя дочь Меладзе перенесла за границей операцию по удалению опухоли

"Хромала четыре года, и потом папа начал замечать. Он не понял, почему я так хожу, вроде левой стороной постоянно опираюсь об пол. Меня клонит постоянно куда-то. Говорит: "Лия, иди на МРТ". Я говорю: "Хорошо", – рассказала она.

По словам дочери продюсера, родители скрыли от нее результаты обследования, поставив перед фактом, что нужно поехать в Германию, чтобы "вправить сустав". Лия Меладзе призналась, что узнала о своем диагнозе после того, как начался период послеоперационной реабилитации.

"Оказалось, что мне вырезали опухоль, но она была доброкачественная. Я узнала об этом, когда уже все было хорошо. Но у меня не было страха перед раком", – подытожила она.