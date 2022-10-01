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01 октября, 2022
 
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"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину

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Потап: Мне в начале войны позвонил Иван Ургант, который плакал в трубку
Потап: Мне в начале войны позвонил Иван Ургант, который плакал в трубку
Фото: Oleksii Potapenko / Facebook

Украинский певец Потап (Алексей Потапенко) 30 сентября в эфире канала ТЕТ заявил, что в первые дни после полномасштабного вторжения РФ в Украину ему позвонил российский ведущий Иван Ургант.

По словам Потапа, во время разговора Ургант плакал и просил прощения.

"Мне в начале войны позвонил Иван Ургант, который плакал в трубку и говорил: "Простите нас". Это один из людей, который переживал настолько, что извинялся за всю страну", – сказал Потап.

Война России против Украины. Главное  (обновляется)

Контекст:

24 февраля Ургант осудил решение президента РФ Владимира Путина о полномасштабном вторжении в Украину.

На следующий день программа "Вечерний Ургант", которую он ведет на пропагандистском "Первом канале", была снята с эфира.

В марте стало известно, что ведущий покинул РФ и вместе с семьей переехал в Израиль. В августе российское министерство юстиции внесло Урганта в список иноагентов.

Теги: война России против Украины, Потап, Иван Ургант, Алексей Потапенко
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