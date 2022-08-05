Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн

Заседание комиссии состоялось 3 августа. Видеозапись опубликована на YouTube-канале российского писателя Захара Прилепина, который возглавлял заседание группы.

Кроме Урганта, агентами иностранного влияния были названы директор Большого театра Владимир Урин, российская группа "Би-2" и руководитель российского пропагандистского "Первого канала" Константин Эрнст.

"Я внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания и считаю появление такой группы необходимым, а все предложения – своевременными, – написал Ургант. – Со своей стороны хочу внести несколько рациональных предложений".

По словам Урганта, в РФ необходимо на законодательном уровне "закрепить возможность привлечения к ответственности" не только "агентов иностранного влияния", но и "их ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения".

В числе других предложений Ургант написал, что группу расследования антироссийской деятельности (ГРАД) лучше переименовать в группу обнаружения врагов нашего общества, аббревиатура которой звучала бы как ГОВНО, а в качестве гимна группы взять песню [советского певца] Ярослава Евдокимова "Фантазер".

В качестве иллюстрации к посту Ургант опубликовал фото, на котором изображен с книгой Прилепина и его автографом.

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