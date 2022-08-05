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05 августа, 2022
 
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Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн

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24 февраля Ургант осудил решение президента РФ Владимира Путина о полномасштабном вторжении в Украину
24 февраля Ургант осудил решение президента РФ Владимира Путина о полномасштабном вторжении в Украину
Фото: urgantcom / Instagram

Российский шоумен Иван Ургант 5 августа высмеял на своей странице в Instagram создание в РФ группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры, на первом заседании которой ее участники проголосовали за внесение ведущего в список "агентов иностранного влияния".

Заседание комиссии состоялось 3 августа. Видеозапись опубликована на YouTube-канале российского писателя Захара Прилепина, который возглавлял заседание группы.

Кроме Урганта, агентами иностранного влияния были названы директор Большого театра Владимир Урин, российская группа "Би-2" и руководитель российского пропагандистского "Первого канала" Константин Эрнст. 

"Я внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания и считаю появление такой группы необходимым, а все предложения – своевременными, – написал Ургант. – Со своей стороны хочу внести несколько рациональных предложений". 

По словам Урганта, в РФ необходимо на законодательном уровне "закрепить возможность привлечения к ответственности" не только "агентов иностранного влияния", но и "их ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения".

В числе других предложений Ургант написал, что группу расследования антироссийской деятельности (ГРАД) лучше переименовать в группу обнаружения врагов нашего общества, аббревиатура которой звучала бы как ГОВНО, а в качестве гимна группы взять песню [советского певца] Ярослава Евдокимова "Фантазер".

В качестве иллюстрации к посту Ургант опубликовал фото, на котором изображен с книгой Прилепина и его автографом. 

Война России против Украины. Главное  (обновляется)

Контекст:

24 февраля Ургант осудил решение президента РФ Владимира Путина о полномасштабном вторжении в Украину.

На следующий день программа "Вечерний Ургант", которую он ведет на пропагандистском "Первом канале", была снята с эфира.

В марте стало известно, что ведущий покинул РФ и вместе с семьей переехал в Израиль. 

Теги: пропаганда, война России против Украины, Иван Ургант, Захар Прилепин, заседание
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