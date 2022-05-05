"Пришло время глотать!" Ургант, покинувший Россию, ответил российскому режиссеру, который грозился плюнуть ему в лицо

Ургант заявил, что извинениями Боякова можно было бы только подтереться Фото: urgantcom / Instagram

Бояков заявлял, что плюнет в Урганта, поскольку тот не поддержал военную агрессию РФ в Украине и опубликовал якобы клип с горящим танком с буквой "Z" на песню "Я солдат" украинской группы "5'nizza".

"Прослышав о вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства: с одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард – человек основательный, глубокий, начнет копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться. Тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны", – написал он.

Ургант отметил, что сказал себе: "Нет, ты не имеешь права молчать".

"Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать!" – написал Ургант.

Телеведущий попросил не присылать ему извинения, поскольку, "ввиду стесненных жизненных обстоятельств временно не имеет возможности подтираться смартфоном".

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