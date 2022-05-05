"Пришло время глотать!" Ургант, покинувший Россию, ответил российскому режиссеру, который грозился плюнуть ему в лицо

Бояков заявлял, что плюнет в Урганта, поскольку тот не поддержал военную агрессию РФ в Украине и опубликовал якобы клип с горящим танком с буквой "Z" на песню "Я солдат" украинской группы "5'nizza".
"Прослышав о вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства: с одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард – человек основательный, глубокий, начнет копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться. Тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны", – написал он.
Ургант отметил, что сказал себе: "Нет, ты не имеешь права молчать".
"Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать!" – написал Ургант.
Телеведущий попросил не присылать ему извинения, поскольку, "ввиду стесненных жизненных обстоятельств временно не имеет возможности подтираться смартфоном".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Ургант осудил решение президента РФ Владимира Путина о полномасштабном вторжении в Украину.
На следующий день программа "Вечерний Ургант", которую он ведет на пропагандистском "Первом канале", была снята с эфира.