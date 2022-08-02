Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2022
 
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"У меня есть свой автомат – шестиструнный". Бабкин рассказал, почему не записался в тероборону

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Бабкин: Я понял, что надо использовать ту силу, которая у меня есть
Бабкин: Я понял, что надо использовать ту силу, которая у меня есть
Фото: babkin_official / Instagram

Украинский певец Сергей Бабкин в интервью, которое 1 августа вышло на радио "Люкс ФМ", рассказал, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину планировал записаться в тероборону или пойти добровольцем в ВСУ.

По словам Бабкина, его отговорила жена.

"Она сказала: "Напиши своему врачу, который сделал тебе три операции на глазах год назад". Операции были тяжелые. Я написал ему, все сказал, он говорит: "У тебя есть много ограничений. Если ты хочешь, чтобы все наши операции сошли на ноль, – тебе решать. Но мое мнение, что слепой Бабкин фронту не нужен. Абсолютно", – рассказал певец.

От отметил, что после этого "немного попустился". 

"Я понял, что надо использовать ту силу, которая у меня есть. У меня есть свой автомат – шестиструнный. И я начал двигаться в этом направлении", – подытожил он.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Бабкин вместе с женой Снежаной Бабкиной воспитывает троих детей: Артура (2007), Веселину (2010) и Елисея (2019). Артур – сын Снежаны Бабкиной от предыдущих отношений.

У Бабкина есть сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

После начала войны Бабкин с семьей уехал из Харькова сперва в Днепр, а затем – в Германию. По словам артиста, он вернется в Украину после победы над российскими оккупантами.

Теги: добровольцы, вторжение, ВСУ, война России против Украины, Сергей Бабкин, певец, музыкант, операция
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