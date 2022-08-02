  "У меня есть свой автомат – шестиструнный". Бабкин рассказал, почему не записался в тероборону

По словам Бабкина, его отговорила жена.
"Она сказала: "Напиши своему врачу, который сделал тебе три операции на глазах год назад". Операции были тяжелые. Я написал ему, все сказал, он говорит: "У тебя есть много ограничений. Если ты хочешь, чтобы все наши операции сошли на ноль, – тебе решать. Но мое мнение, что слепой Бабкин фронту не нужен. Абсолютно", – рассказал певец.
От отметил, что после этого "немного попустился".
"Я понял, что надо использовать ту силу, которая у меня есть. У меня есть свой автомат – шестиструнный. И я начал двигаться в этом направлении", – подытожил он.
Бабкин вместе с женой Снежаной Бабкиной воспитывает троих детей: Артура (2007), Веселину (2010) и Елисея (2019). Артур – сын Снежаны Бабкиной от предыдущих отношений.
У Бабкина есть сын Илья, который живет с первой женой музыканта.
После начала войны Бабкин с семьей уехал из Харькова сперва в Днепр, а затем – в Германию. По словам артиста, он вернется в Украину после победы над российскими оккупантами.