  "У меня есть свой автомат – шестиструнный". Бабкин рассказал, почему не записался в тероборону

Бабкин: Я понял, что надо использовать ту силу, которая у меня есть Фото: babkin_official / Instagram

По словам Бабкина, его отговорила жена.

"Она сказала: "Напиши своему врачу, который сделал тебе три операции на глазах год назад". Операции были тяжелые. Я написал ему, все сказал, он говорит: "У тебя есть много ограничений. Если ты хочешь, чтобы все наши операции сошли на ноль, – тебе решать. Но мое мнение, что слепой Бабкин фронту не нужен. Абсолютно", – рассказал певец.

От отметил, что после этого "немного попустился".

"Я понял, что надо использовать ту силу, которая у меня есть. У меня есть свой автомат – шестиструнный. И я начал двигаться в этом направлении", – подытожил он.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube