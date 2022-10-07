"Я ревела всю нашу встречу с ними!" Тина Кароль исполнила гимн Украины перед освобожденными из плена бойцами полка "Азов" . Видео

"Я ревела всю нашу встречу с ними! Пусть сдохнут "наші вороженьки, як роса на сонці". Поскольку цвет нации должен рождать новый цвет, а не гибнуть. Свободные. Непокоренные. Все будет Украина", – написала она.
Певица вышла на сцену, поклонилась перед бойцами и исполнила гимн Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента полномасштабного вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.
Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменены в Анкаре.
На данный момент в плену остается более двух тысяч защитников Мариуполя.