"Я ревела всю нашу встречу с ними!" Тина Кароль исполнила гимн Украины перед освобожденными из плена бойцами полка "Азов" . Видео

Тина Кароль: Пусть сдохнут "наші вороженьки, як роса на сонці". Поскольку цвет нации должен рождать новый цвет, а не гибнуть Фото: Тина Кароль / Facebook

"Я ревела всю нашу встречу с ними! Пусть сдохнут "наші вороженьки, як роса на сонці". Поскольку цвет нации должен рождать новый цвет, а не гибнуть. Свободные. Непокоренные. Все будет Украина", – написала она.

Певица вышла на сцену, поклонилась перед бойцами и исполнила гимн Украины.

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