"Самая страшная – молитва вдовы". Тина Кароль на встрече с освобожденными из плена бойцами полка "Азов" призвала бороться за других пленных

"Наши воины – герои из стали, они являются символом новейшей истории Украины. Их воля, их ощущение единственной родины вдохновляет наших детей и дает осознание, кто такой настоящий украинец, что представляет собой наша ДНК, – сказала во время встречи певица. – Раньше искали героев в блокбастерах, и сегодня они здесь, перед вами, герои действительно среди нас! Украинские военные полка "Азов" – это настоящие Атланты, которые держат на своих плечах безопасность нашего государства".

Певица также призвала объединяться ради освобождения других украинских пленных.

"Мы должны давить на международные организации, политиков и мировое сообщество, чтобы не снижать градус внимания к тем, кто еще в плену, – сказала артистка. – Если вы спросите, какая самая страшная в жизни молитва? Я скажу вам – это молитва вдовы. Я знаю, что такое читать ее каждый день".

В релизе отмечается, что встреча состоялась в Лос-Анджелесе (США), куда освобожденные из плена украинские защитники прибыли на реабилитацию.