"Самая страшная – молитва вдовы". Тина Кароль на встрече с освобожденными из плена бойцами полка "Азов" призвала бороться за других пленных

"Наши воины – герои из стали, они являются символом новейшей истории Украины. Их воля, их ощущение единственной родины вдохновляет наших детей и дает осознание, кто такой настоящий украинец, что представляет собой наша ДНК, – сказала во время встречи певица. – Раньше искали героев в блокбастерах, и сегодня они здесь, перед вами, герои действительно среди нас! Украинские военные полка "Азов" – это настоящие Атланты, которые держат на своих плечах безопасность нашего государства".
Певица также призвала объединяться ради освобождения других украинских пленных.
"Мы должны давить на международные организации, политиков и мировое сообщество, чтобы не снижать градус внимания к тем, кто еще в плену, – сказала артистка. – Если вы спросите, какая самая страшная в жизни молитва? Я скажу вам – это молитва вдовы. Я знаю, что такое читать ее каждый день".
В релизе отмечается, что встреча состоялась в Лос-Анджелесе (США), куда освобожденные из плена украинские защитники прибыли на реабилитацию.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента полномасштабного вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.
Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменены в Анкаре.
На данный момент в плену остается более двух тысяч защитников Мариуполя.