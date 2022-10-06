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06 октября, 2022
 
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"Самая страшная – молитва вдовы". Тина Кароль на встрече с освобожденными из плена бойцами полка "Азов" призвала бороться за других пленных

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тина Кароль: Наши воины герои из стали, они являются символом новейшей истории Украины
Тина Кароль: Наши воины – герои из стали, они являются символом новейшей истории Украины
Фото предоставлено пресс-службой Тины Кароль

Украинская певица Тина Кароль встретилась с освобожденными из плена бойцами полка "Азов". Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба артистки.

"Наши воины  герои из стали, они являются символом новейшей истории Украины. Их воля, их ощущение единственной родины вдохновляет наших детей и дает осознание, кто такой настоящий украинец, что представляет собой наша ДНК, – сказала во время встречи певица. – Раньше искали героев в блокбастерах, и сегодня они здесь, перед вами, герои действительно среди нас! Украинские военные полка "Азов" – это настоящие Атланты, которые держат на своих плечах безопасность нашего государства".

Певица также призвала объединяться ради освобождения других украинских пленных.

"Мы должны давить на международные организации, политиков и мировое сообщество, чтобы не снижать градус внимания к тем, кто еще в плену, – сказала артистка. – Если вы спросите, какая самая страшная в жизни молитва? Я скажу вам – это молитва вдовы. Я знаю, что такое читать ее каждый день". 

В релизе отмечается, что встреча состоялась в Лос-Анджелесе (США), куда освобожденные из плена украинские защитники прибыли на реабилитацию. 

Контекст:

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента полномасштабного вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.

Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменены в Анкаре.

На данный момент в плену остается более двух тысяч защитников Мариуполя.

Теги: полк Азов, пленные, Лос-Анджелес, молитва, война России против Украины, Тина Кароль
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