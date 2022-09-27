В плену у оккупантов находятся еще около 800 азовцев, среди них есть беременные – "Азов"

"В плену находятся более 800 азовцев. Среди них более 40 женщин, есть беременные... У пленных, которые вышли, мы увидели почти у 90% крайнюю стадию анорексии, моральное и психологическое истощение в такой стадии, что мы просто были шокированы. Ранения – устаревшие осколочные и огнестрельные в тяжелой запущенной форме, ведь лечения должного ни на "Азовстали", ни в плену не было. Все осколки остались у парней и девушек внутри тела, которые нужно оперировать. Присутствуют такие травмы, как перебитые сухожилия и потеря органов зрения", – отметила она.
Кравченко добавила, что патронатная служба "Азова" распределила по медицинским учреждениям всех бойцов. Сейчас идет работа над их диагностикой, так как очень много скрытых и не обнаруженных болезней. Никого из освобожденных из плена не отправили домой, потому что все нуждаются в медицинском лечении.
Она подчеркнула, что в плену осталось много пожилых людей, у которых, кроме боевых травм, есть еще хронические заболевания.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, в том числе 10 иностранцев. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена. В их числе были три беременные женщины.
России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников. Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.
Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменены в Анкаре. Согласно договоренностям, они останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана.
Всего за время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов освободила из российского плена 802 своих гражданина, состоялось 20 обменов. Остаются у россиян в плену около 2,5 тыс. украинцев, включая гражданских.