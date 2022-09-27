В плену у оккупантов находятся еще около 800 азовцев, среди них есть беременные – "Азов"

"В плену находятся более 800 азовцев. Среди них более 40 женщин, есть беременные... У пленных, которые вышли, мы увидели почти у 90% крайнюю стадию анорексии, моральное и психологическое истощение в такой стадии, что мы просто были шокированы. Ранения – устаревшие осколочные и огнестрельные в тяжелой запущенной форме, ведь лечения должного ни на "Азовстали", ни в плену не было. Все осколки остались у парней и девушек внутри тела, которые нужно оперировать. Присутствуют такие травмы, как перебитые сухожилия и потеря органов зрения", – отметила она.

Кравченко добавила, что патронатная служба "Азова" распределила по медицинским учреждениям всех бойцов. Сейчас идет работа над их диагностикой, так как очень много скрытых и не обнаруженных болезней. Никого из освобожденных из плена не отправили домой, потому что все нуждаются в медицинском лечении.

Она подчеркнула, что в плену осталось много пожилых людей, у которых, кроме боевых травм, есть еще хронические заболевания.