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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В плену у оккупантов находятся еще около 800 азовцев, среди них есть беременные – "Азов"

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В плену у россиян находятся более 40 женщин из "Азова"
В плену у россиян находятся более 40 женщин из "Азова"
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

В российском плену остаются около 800 азовцев. Об этом в эфире Общественного рассказала руководитель отдела по работе с пленными и их семьями патронатной службы "Азова" Ольга Кравченко.

"В плену находятся более 800 азовцев. Среди них более 40 женщин, есть беременные... У пленных, которые вышли, мы увидели почти у 90% крайнюю стадию анорексии, моральное и психологическое истощение в такой стадии, что мы просто были шокированы. Ранения – устаревшие осколочные и огнестрельные в тяжелой запущенной форме, ведь лечения должного ни на "Азовстали", ни в плену не было. Все осколки остались у парней и девушек внутри тела, которые нужно оперировать. Присутствуют такие травмы, как перебитые сухожилия и потеря органов зрения", – отметила она.

Кравченко добавила, что патронатная служба "Азова" распределила по медицинским учреждениям всех бойцов. Сейчас идет работа над их диагностикой, так как очень много скрытых и не обнаруженных болезней. Никого из освобожденных из плена не отправили домой, потому что все нуждаются в медицинском лечении.

Она подчеркнула, что в плену осталось много пожилых людей, у которых, кроме боевых травм, есть еще хронические заболевания.

Контекст:

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, в том числе 10 иностранцев. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена. В их числе были три беременные женщины.

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников. Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.

Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменены в Анкаре. Согласно договоренностям, они останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана.

Всего за время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов освободила из российского плена 802 своих гражданина, состоялось 20 обменов. Остаются у россиян в плену около 2,5 тыс. украинцев, включая гражданских.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, полк Азов, плен, война России против Украины, женщины
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