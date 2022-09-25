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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верещук рассказала, сколько украинцев остаются в плену у россиян

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С 24 февраля Украине освободила из плена 800 человек
С 24 февраля Украине освободила из плена 800 человек
Фото: depositphotos.com

В плену у России все еще находятся примерно 2,5 тыс. украинцев. Об этом в интервью "BBC News Україна" рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Несколько тысяч. Мы говорим о 2,5 тыс. пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего – там остаются гражданские. Уже несколько обменов гражданских подряд не отпускают. Надо ставить вопросы ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены", – говорит она.

По словам министра, в плену у россиян находится очень много женщин.

"Женщин в плену осталось немало. Если учесть, что с "Азовстали" вышла 131 женщина, то представьте себе, сколько женщин в неволе. Вернули всего несколько. Женщин нужно вызволять, с ними обращаются страшно. Они издеваются, они избивают наших женщин, они пытают наших женщин. Мир не должен молча смотреть и наблюдать, когда убивают наших женщин в тюрьме", – добавила Верещук.

Контекст:

Украина за время вторжения РФ освободила из плена более 800 своих граждан, 21 сентября состоялся крупнейший обмен – тогда были освобождены 215 человек, среди них и руководство "Азова".

России в рамках последнего обмена передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, плен, Ирина Верещук, война России против Украины, женщины
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