Верещук рассказала, сколько украинцев остаются в плену у россиян

"Несколько тысяч. Мы говорим о 2,5 тыс. пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего – там остаются гражданские. Уже несколько обменов гражданских подряд не отпускают. Надо ставить вопросы ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены", – говорит она.
По словам министра, в плену у россиян находится очень много женщин.
"Женщин в плену осталось немало. Если учесть, что с "Азовстали" вышла 131 женщина, то представьте себе, сколько женщин в неволе. Вернули всего несколько. Женщин нужно вызволять, с ними обращаются страшно. Они издеваются, они избивают наших женщин, они пытают наших женщин. Мир не должен молча смотреть и наблюдать, когда убивают наших женщин в тюрьме", – добавила Верещук.
Украина за время вторжения РФ освободила из плена более 800 своих граждан, 21 сентября состоялся крупнейший обмен – тогда были освобождены 215 человек, среди них и руководство "Азова".
России в рамках последнего обмена передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.