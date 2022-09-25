Верещук рассказала, сколько украинцев остаются в плену у россиян

"Несколько тысяч. Мы говорим о 2,5 тыс. пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего – там остаются гражданские. Уже несколько обменов гражданских подряд не отпускают. Надо ставить вопросы ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены", – говорит она.

По словам министра, в плену у россиян находится очень много женщин.

"Женщин в плену осталось немало. Если учесть, что с "Азовстали" вышла 131 женщина, то представьте себе, сколько женщин в неволе. Вернули всего несколько. Женщин нужно вызволять, с ними обращаются страшно. Они издеваются, они избивают наших женщин, они пытают наших женщин. Мир не должен молча смотреть и наблюдать, когда убивают наших женщин в тюрьме", – добавила Верещук.