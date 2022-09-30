Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив

"Как война изменила вас?" – спросила у певицы журналистка.

"Я кормлю свою семью, – ответила Тина Кароль. – Я и отец, и бабушка, и дедушка. Я кормлю не только одну семью, но и весь свой коллектив, который не могу подставить и сказать: "Ну все, концертов нет, пока".

Певица также отметила, что продолжает помогать детям с онкозаболеваниями.