Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив

"Как война изменила вас?" – спросила у певицы журналистка.
"Я кормлю свою семью, – ответила Тина Кароль. – Я и отец, и бабушка, и дедушка. Я кормлю не только одну семью, но и весь свой коллектив, который не могу подставить и сказать: "Ну все, концертов нет, пока".
Певица также отметила, что продолжает помогать детям с онкозаболеваниями.
Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.
В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.