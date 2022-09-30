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30 сентября, 2022
 
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Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив

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Тина Кароль: Я кормлю свою семью
Тина Кароль: Я кормлю свою семью
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 28 сентября в интервью "Голосу Америки" заявила, что на данный момент является единственной кормилицей в своей семье.

"Как война изменила вас?" – спросила у певицы журналистка.

"Я кормлю свою семью, – ответила Тина Кароль. – Я и отец, и бабушка, и дедушка. Я кормлю не только одну семью, но и весь свой коллектив, который не могу подставить и сказать: "Ну все, концертов нет, пока".

Певица также отметила, что продолжает помогать детям с онкозаболеваниями.

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

Теги: война России против Украины, Тина Кароль
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