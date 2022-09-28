Тина Кароль: Я работаю над собой! Причина – деспотичное воспитание. Это ломает в корне

"Хочу простоты во всех смыслах. Этого не хватает многим глобально и мне в каком-то смысле. Я работаю над собой! Причина – деспотическое воспитание. Такова была парадигма в то время. Это ломает в корне. Сегодня ,чтобы разрушить эти капканы в сознании, нужно много переосмысливать, а если человек не такой свободолюбивый? Тогда эти капканы навсегда? – написала артистка. – Человек и есть творец, чудо в тебе, ты и есть прогресс и сила вселенной. Каждый день живи, мечтай и не бойся действовать, мечтай и не думай что ты хочешь слишком много".

Контекст: Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск. Старший брат певицы, 41-летний Станислав Либерман работает юристом. Мать и отец певицы ранее работали инженерами.