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20 сентября, 2022
 
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"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед

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В августе поклонники Тины Кароль заметили, что она постройнела
В августе поклонники Тины Кароль заметили, что она постройнела
Фото: Тіна Кароль / Telegram

Украинская певица Тина Кароль 17 сентября в Telegram опубликовала фото, на котором запечатлен ее обед, состоящий из гречневой каши и салата из огурцов и помидоров. На десерт у певицы были груши и яблоки.

"Лучшая диета", – подписала фото артистка.

Контекст:

В конце августа поклонники Тины Кароль обратили внимание на то, что певица заметно постройнела. Артистка подтвердила их догадки, но не стала рассказывать, как именно похудела.

Теги: Тина Кароль, похудение
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