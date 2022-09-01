Постройневшая Тина Кароль снялась в прозрачном мини-платье с глубоким декольте. Видео

"Рецепт похудения не скажу. Потому что его нет", – подписала артистка ролик.

Ранее поклонники отметили, что певица заметно постройнела.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

В августе артистка вернулась в Украину. Она приняла участие в концерте, посвященном Дню Независимости Украины, а также выступила для украинских защитников.

28 августа певица прибыла в Японию. Там у нее состоялась премьера мини-альбома Leleka.