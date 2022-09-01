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01 сентября, 2022
 
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Постройневшая Тина Кароль снялась в прозрачном мини-платье с глубоким декольте. Видео

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Тина Кароль: Рецепт похудения не скажу. Потому что его нет
Тина Кароль: Рецепт похудения не скажу. Потому что его нет
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 1 сентября в своем Telegram опубликовала короткий селфи-ролик, который сняла в гримерке во время примерки прозрачного декольтированного платья с короткой юбкой и длинным шлейфом от украинского бренда Lever Couture.

"Рецепт похудения не скажу. Потому что его нет", – подписала артистка ролик.

Ранее поклонники отметили, что певица заметно постройнела.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

В августе артистка вернулась в Украину. Она приняла участие в концерте, посвященном Дню Независимости Украины, а также выступила для украинских защитников.

28 августа певица прибыла в Японию. Там у нее состоялась премьера мини-альбома Leleka.

Теги: Япония, Тина Кароль, мода и красота, певица
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