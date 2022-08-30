Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица

"Тина Кароль уже снова в Токио", – говорится в сообщении под новым фото певицы.

Артистка позирует в кадре на фоне афиши рядом с большим чемоданом.

Ранее певица говорила, что 31 августа в Японии состоится премьера ее альбома "Лелека".

Контекст:

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

В августе артистка вернулась в Украину. Она приняла участие в концерте, посвященном Дню Независимости Украины, а также выступила для украинских защитников.