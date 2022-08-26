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26 августа, 2022
 
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"Ой, что будет". Тина Кароль опубликовала в сети изображение аиста

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Тина Кароль в августе вернулась в Украину
Тина Кароль в августе вернулась в Украину
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 25 августа в своем Telegram-канале разместила изображение желто-синего аиста.

"Ой, что будет 31.08.2022", – коротко подписала она иллюстрацию. 

25 августа в эфире канала "1+1" певица сообщила, что речь идет о ее новом альбоме под названием "Лелека", релиз которого запланирован на эту дату и состоится в Японии.

В альбом войдут народные украинские песни в современной обработке.  

Скриншот: Тіна Кароль / Telegram
Скриншот: Тіна Кароль / Telegram

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

23 августа певица засветилась в Волынской области.

Теги: Япония, Тина Кароль, певица
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