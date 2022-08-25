"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после

"Как вам стрижка? С короткими волосами гораздо легче справляться с большими нагрузками", – написала она под фото.

Ранее Мендель выглядела вот так.

Контекст:

Мендель родилась в 1986 году. В июне 2019 года она стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек). 9 июля 2021 года президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.

Мендель замужем. Ее муж – украинский экономист и политик Павел Кухта. Они поженились летом 2022 года.