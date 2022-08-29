"Роскошная женщина", "Очень худенькая". Постройневшая Тина Кароль устроила фотосессию в центре Киева. Фото

Певица выбрала для фотосессии костюм, состоящий из брюк и жилетки.

"Мурашки по коже во время этой фотосессии в центре столицы. Это первая такая прогулка на камеру со времен войны. Несокрушимые и непокоренные", – подписала она фото.

"Роскошная женщина", – оценили фото поклонники.

"Вы так похудели", – восхитились в сети.

"Красивая, но очень худенькая", – прокомментировали фото фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тіна Кароль (@tina_karol)