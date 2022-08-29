"Роскошная женщина", "Очень худенькая". Постройневшая Тина Кароль устроила фотосессию в центре Киева. Фото

Певица выбрала для фотосессии костюм, состоящий из брюк и жилетки.
"Мурашки по коже во время этой фотосессии в центре столицы. Это первая такая прогулка на камеру со времен войны. Несокрушимые и непокоренные", – подписала она фото.
"Роскошная женщина", – оценили фото поклонники.
"Вы так похудели", – восхитились в сети.
"Красивая, но очень худенькая", – прокомментировали фото фолловеры.
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После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.
В августе артистка вернулась в Украину. Она приняла участие в концерте, посвященном Дню Независимости Украины, а также выступила для украинских защитников.