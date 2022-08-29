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29 августа, 2022
 
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"Роскошная женщина", "Очень худенькая". Постройневшая Тина Кароль устроила фотосессию в центре Киева. Фото

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В августе Тина Кароль вернулась в Украину
В августе Тина Кароль вернулась в Украину
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 28 августа опубликовала в Instagram серию фото, на которых запечатлена в центре Киева в наряде от украинского бренда.

Певица выбрала для фотосессии костюм, состоящий из брюк и жилетки.

"Мурашки по коже во время этой фотосессии в центре столицы. Это первая такая прогулка на камеру со времен войны. Несокрушимые и непокоренные", – подписала она фото.

"Роскошная женщина", – оценили фото поклонники.

"Вы так похудели", – восхитились в сети.

"Красивая, но очень худенькая", – прокомментировали фото фолловеры.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

В августе артистка вернулась в Украину. Она приняла участие в концерте, посвященном Дню Независимости Украины, а также выступила для украинских защитников.

Теги: Киев, война России против Украины, Тина Кароль
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