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31 августа, 2022
 
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Тина Кароль в Японии презентовала альбом электронной музыки во время модного показа украинской коллекции. Видео

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Тина Кароль: Это колдование на победу нашего народа
Тина Кароль: Это колдование на победу нашего народа
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль презентовала в Японии мини-альбом электронной музыки Leleka, созданный в коллаборации с американским диджеем Macro/Micro. Релиз состоялся во время презентации новой коллекции украинского бренда Lever Couture. Об этом сообщается 31 августа на странице артистки в Facebook.

Для презентации певица выбрала наряд от Lever Couture, украшенный отражающими свет пайетками, что, по задумке дизайнеров, символизировало слезы.

"Это колдование на победу нашего народа", – представила альбом Тина Кароль.

ВИДЕО
Видео: Тина Кароль / YouTube
Контекст:

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

В августе артистка вернулась в Украину. Она приняла участие в концерте, посвященном Дню Независимости Украины, а также выступила для украинских защитников.

28 августа певица прибыла в Японию.

Теги: Япония, Тина Кароль, певица, альбом
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