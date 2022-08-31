  Тина Кароль в Японии презентовала альбом электронной музыки во время модного показа украинской коллекции. Видео

Для презентации певица выбрала наряд от Lever Couture, украшенный отражающими свет пайетками, что, по задумке дизайнеров, символизировало слезы.

"Это колдование на победу нашего народа", – представила альбом Тина Кароль.

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Контекст:

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

В августе артистка вернулась в Украину. Она приняла участие в концерте, посвященном Дню Независимости Украины, а также выступила для украинских защитников.

28 августа певица прибыла в Японию.