Тина Кароль: У меня переломные моменты были дважды, когда я могла завершить и карьеру, и существование. Это третий

"О чем мечтает Тина Кароль?" – спросила у Тины Кароль журналистка.
По словам артистки, ее мечты распределены во времени и жить без структурности ей очень сложно.
"Когда началась война, для меня это стресс, потому что у меня все фиксированное. Настоящая мечта, очень особенная – не потерять свои силы в борьбе. Вот кажется: ну что здесь такого? Это что – мечта – чтобы не пришло отчаяние, чтобы хватило денег, правильных мыслей, духа суметь и бороться, – рассказала она. – У меня такие переломные моменты в жизни были дважды, когда я могла завершить и карьеру, и существование как индивидуальности. Все они были очень публичными, когда я была на мели в финансовом плане. И это мой третий переломный момент".
Артистка отметила, что пока что ей удается находить силы продолжать работать и она хочет не потерять эту способность.
Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.
В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.