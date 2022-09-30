Тина Кароль: У меня переломные моменты были дважды, когда я могла завершить и карьеру, и существование. Это третий

"О чем мечтает Тина Кароль?" – спросила у Тины Кароль журналистка.

По словам артистки, ее мечты распределены во времени и жить без структурности ей очень сложно.

"Когда началась война, для меня это стресс, потому что у меня все фиксированное. Настоящая мечта, очень особенная – не потерять свои силы в борьбе. Вот кажется: ну что здесь такого? Это что – мечта – чтобы не пришло отчаяние, чтобы хватило денег, правильных мыслей, духа суметь и бороться, – рассказала она. – У меня такие переломные моменты в жизни были дважды, когда я могла завершить и карьеру, и существование как индивидуальности. Все они были очень публичными, когда я была на мели в финансовом плане. И это мой третий переломный момент".

Артистка отметила, что пока что ей удается находить силы продолжать работать и она хочет не потерять эту способность.