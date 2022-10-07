Бульвар Шоубиз
 
07 октября, 2022
 
Новости

"Ни капли не постарела!" 64-летняя Мадонна показала, как изменилась за 40 лет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мадонна: Кажется, я гадалка... Я буду веселиться вечно
Мадонна: Кажется, я гадалка... Я буду веселиться вечно
Фото: madonna / Instagram

64-летняя американская певица Мадонна 6 октября разместила в Instagramархивное видео, снятое 40 лет назад, и снимки, сделанные недавно.

"Кажется, я гадалка... Я буду веселиться вечно! Я хочу поблагодарить всех за 40 лет любви и поддержки!" – написала она. 

Мадонна взяла в кавычки слово всех – Everybody. В своей фразе она обратилась поклонникам, но в то же время посвятила пост юбилею своего трека  Everybody. Это дебютный сингл Мадонны, выпущенный 6 октября 1982 года лейблом Sire Records

В ролике, который опубликовала певица, она, отвечая на вопрос, что будет делать в возрасте 50 или 60 лет, говорит, что не гадалка и предполагает, что будет веселиться.

"Ты ни капли не постарела!" – отметил подписчик ryinskott.

"Всегда красотка", – написал che.margeteh.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, видео, юбилей, певица, фото, ролик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках
  Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках
Дмитрий ГОРДОН
  Латынина: Путин влип, ему конец
  Латынина: Путин влип, ему конец
Дмитрий ГОРДОН
  Фейгин: Беспомощность Путина рано или поздно заставит действовать его окружение. В России всегда так происходило. Ты либо Берия, либо Хрущев
  Фейгин: Беспомощность Путина рано или поздно заставит действовать его окружение. В России всегда так происходило. Ты либо Берия, либо Хрущев
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Харчишин прокомментировал слухи о романе с Соколовой
Харчишин прокомментировал слухи о романе с Соколовой
Галкин, гастролирующий в Испании, рассказал, как поддерживает связь с Пугачевой и детьми, которые покинули РФ
Галкин, гастролирующий в Испании, рассказал, как поддерживает связь с Пугачевой и детьми, которые покинули РФ
"Я ревела всю нашу встречу с ними!" Тина Кароль исполнила гимн Украины перед освобожденными из плена бойцами полка "Азов" . Видео
"Я ревела всю нашу встречу с ними!" Тина Кароль исполнила гимн Украины перед освобожденными из плена бойцами полка "Азов" . Видео
"Ни капли не постарела!" 64-летняя Мадонна показала, как изменилась за 40 лет
"Ни капли не постарела!" 64-летняя Мадонна показала, как изменилась за 40 лет
"Это не твоя страна". Кинг от имени всего мира призвал РФ убраться из Украины
"Это не твоя страна". Кинг от имени всего мира призвал РФ убраться из Украины
"Фунты собираю домой". Тоня Матвиенко озвучила размер пособия, которое получает в Великобритании вместе с дочерью
"Фунты собираю домой". Тоня Матвиенко озвучила размер пособия, которое получает в Великобритании вместе с дочерью
"Так выглядит смерть после салона красоты". Невзоров высказался о 67-летней Долиной, которая появилась на публике в лифе и лосинах. Фото
"Так выглядит смерть после салона красоты". Невзоров высказался о 67-летней Долиной, которая появилась на публике в лифе и лосинах. Фото
"Смогла родить здорового сына". Невестка Ющенко рассказала о своей беременности во время войны
"Смогла родить здорового сына". Невестка Ющенко рассказала о своей беременности во время войны
"Чуть не сбил ему голову", "Тренер боится за свою жизнь. Это видно по лицу". 56-летний Тайсон показал тренировку в ринге. Видео
"Чуть не сбил ему голову", "Тренер боится за свою жизнь. Это видно по лицу". 56-летний Тайсон показал тренировку в ринге. Видео
"Есть шанс на возвращение любви". Демин сделал селфи с бывшей женой
"Есть шанс на возвращение любви". Демин сделал селфи с бывшей женой
"Гарантия трудоспособного вечера". Тимошенко похвасталась перекусом из McDonald's
"Гарантия трудоспособного вечера". Тимошенко похвасталась перекусом из McDonald's
Кухар станцевала историю любви среди цветов
Кухар станцевала историю любви среди цветов
91-летняя Кармен Делль'Орефиче снялась для обложки американского глянца вместе с 69-летней первой темнокожей героиней Vogue. Видео
91-летняя Кармен Делль'Орефиче снялась для обложки американского глянца вместе с 69-летней первой темнокожей героиней Vogue. Видео
"Красавец". 50-летний Джаред Лето позировал на набережной в кепке и спортивной куртке
"Красавец". 50-летний Джаред Лето позировал на набережной в кепке и спортивной куртке
Исполнитель роли Халка Руффало высмеял заявления Маска об Украине
Исполнитель роли Халка Руффало высмеял заявления Маска об Украине
Злата Огневич так испортила волосы, что пришлось носить парик
Злата Огневич так испортила волосы, что пришлось носить парик
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 