"Ни капли не постарела!" 64-летняя Мадонна показала, как изменилась за 40 лет

"Кажется, я гадалка... Я буду веселиться вечно! Я хочу поблагодарить всех за 40 лет любви и поддержки!" – написала она.
Мадонна взяла в кавычки слово всех – Everybody. В своей фразе она обратилась поклонникам, но в то же время посвятила пост юбилею своего трека Everybody. Это дебютный сингл Мадонны, выпущенный 6 октября 1982 года лейблом Sire Records
В ролике, который опубликовала певица, она, отвечая на вопрос, что будет делать в возрасте 50 или 60 лет, говорит, что не гадалка и предполагает, что будет веселиться.
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"Ты ни капли не постарела!" – отметил подписчик ryinskott.
"Всегда красотка", – написал che.margeteh.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".