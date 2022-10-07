"Ни капли не постарела!" 64-летняя Мадонна показала, как изменилась за 40 лет

Мадонна: Кажется, я гадалка... Я буду веселиться вечно Фото: madonna / Instagram

"Кажется, я гадалка... Я буду веселиться вечно! Я хочу поблагодарить всех за 40 лет любви и поддержки!" – написала она.

Мадонна взяла в кавычки слово всех – Everybody. В своей фразе она обратилась поклонникам, но в то же время посвятила пост юбилею своего трека Everybody. Это дебютный сингл Мадонны, выпущенный 6 октября 1982 года лейблом Sire Records

В ролике, который опубликовала певица, она, отвечая на вопрос, что будет делать в возрасте 50 или 60 лет, говорит, что не гадалка и предполагает, что будет веселиться.

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"Ты ни капли не постарела!" – отметил подписчик ryinskott.

"Всегда красотка", – написал che.margeteh.