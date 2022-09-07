Бульвар Шоубиз
 
08 сентября, 2022
 
Новости

64-летняя Мадонна закрутила роман с манекенщиком, который младше ее дочери на два года – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дарнелл, по информации СМИ, новый бойфренд знаменитости
Дарнелл, по информации СМИ, – новый бойфренд знаменитости
Фото: madonna / Instagram

Американская певица Мадонна состоит в отношениях с 23-летним Эндрю Дарнеллом, который работает моделью. Об этом американскому таблоиду Page Six сообщили люди, которые 5 сентября присутствовали вместе с певицей и ее молодым любовником на концерте нигерийского музыканта в Нью-Йорке.

Собеседники издания рассказали, что пара постоянно обнималась и целовалась.

64-летняя Мадонна на своей странице в Instagram разместила совместные фото с Дарнеллом, но не уточнила, в каких отношениях они состоят. 

Дарнелл младше родной дочери певицы Лурдес Леон на два года и на 41 год – самой артистки.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган. 20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонна дважды была замужем – за актером Шоном Пенном (1985–1989) и режиссером Гаем Ричи (2000–2008), у нее двое родных детей и трое усыновленных.

В апреле 2022 года певица рассталась с 28-летним танцором Алхамаликом Уильямсом после трех лет отношений.

Теги: Мадонна, любовь, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его
  Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его
Дмитрий ГОРДОН
Критик России, фанат пиццы, защитница прав женщин. Что известно о новом премьер-министре Великобритании Трасс
Критик России, фанат пиццы, защитница прав женщин. Что известно о новом премьер-министре Великобритании Трасс
  Командир белорусского полка ВСУ Прохоров: Было такое, что мы с Зеленским у одного костра сидели. Немножечко закусились с президентом на том, что с Россией никакой дипломатии не может быть
  Командир белорусского полка ВСУ Прохоров: Было такое, что мы с Зеленским у одного костра сидели. Немножечко закусились с президентом на том, что с Россией никакой дипломатии не может быть
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
"Простой, вкусный и полезный рецепт". Хименес-Браво приготовил хумус с авокадо
"Простой, вкусный и полезный рецепт". Хименес-Браво приготовил хумус с авокадо
"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото
"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото
Амаль и Джордж Клуни посетили премьеру комедии "Билет в рай" в Лондоне. Фото
Амаль и Джордж Клуни посетили премьеру комедии "Билет в рай" в Лондоне. Фото
"Деградация полная". Гордон показал, как вернувшийся из Украины россиянин устроил дома "бои без правил"
"Деградация полная". Гордон показал, как вернувшийся из Украины россиянин устроил дома "бои без правил"
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото
"Мы понимали, что это шанс. Это как стадный инстинкт". Loboda заявила, что работала в РФ, потому что ей не сказали, что это "плохой путь"
"Мы понимали, что это шанс. Это как стадный инстинкт". Loboda заявила, что работала в РФ, потому что ей не сказали, что это "плохой путь"
"Любовь и честность спасут мир". Дорофеева снялась в широкой футболке
"Любовь и честность спасут мир". Дорофеева снялась в широкой футболке
49-летняя Клум покружилась перед камерой в платье с огромным разрезом
49-летняя Клум покружилась перед камерой в платье с огромным разрезом
Режиссер Манский: Единственное, что есть в позитиве из-за войны – я окончательно определился, что для меня Родина Украина
Режиссер Манский: Единственное, что есть в позитиве из-за войны – я окончательно определился, что для меня Родина – Украина
"Каждый эпизод содержит новые песни, под которые будет танцевать вся семья". Netflix заявила о перезапуске "Телепузиков"
"Каждый эпизод содержит новые песни, под которые будет танцевать вся семья". Netflix заявила о перезапуске "Телепузиков"
"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью
"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 