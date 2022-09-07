64-летняя Мадонна закрутила роман с манекенщиком, который младше ее дочери на два года – СМИ

Собеседники издания рассказали, что пара постоянно обнималась и целовалась.

64-летняя Мадонна на своей странице в Instagram разместила совместные фото с Дарнеллом, но не уточнила, в каких отношениях они состоят.

Дарнелл младше родной дочери певицы Лурдес Леон на два года и на 41 год – самой артистки.