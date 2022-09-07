64-летняя Мадонна закрутила роман с манекенщиком, который младше ее дочери на два года – СМИ

Собеседники издания рассказали, что пара постоянно обнималась и целовалась.
64-летняя Мадонна на своей странице в Instagram разместила совместные фото с Дарнеллом, но не уточнила, в каких отношениях они состоят.
Дарнелл младше родной дочери певицы Лурдес Леон на два года и на 41 год – самой артистки.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган. 20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонна дважды была замужем – за актером Шоном Пенном (1985–1989) и режиссером Гаем Ричи (2000–2008), у нее двое родных детей и трое усыновленных.
В апреле 2022 года певица рассталась с 28-летним танцором Алхамаликом Уильямсом после трех лет отношений.