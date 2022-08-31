  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поклонников. Видео

Мадонна: Отвечаю на все ваши животрепещущие вопросы Фото: madonna / Instagram

"Отвечаю на все ваши животрепещущие вопросы. Посмотрите полное видео и не забудьте послушать Finally Enough Love: 50 Number One Remix Collection", – написала она.

Певица предстала в черном приталенном жакете и колготках в сетку.

Отвечая на вопрос, под каким знаком зодиака она родилась, Мадонна ответила: "Секс".

На вопрос, что является ее одержимостью на данный ответ, она ответила так же: "Секс".

Видео сняли в большом доме с конюшней. В отдельных эпизодах певица покормила лошадь морковью.

ВИДЕО

Видео: Madonna / YouTube