  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поклонников. Видео

"Отвечаю на все ваши животрепещущие вопросы. Посмотрите полное видео и не забудьте послушать Finally Enough Love: 50 Number One Remix Collection", – написала она.
Певица предстала в черном приталенном жакете и колготках в сетку.
Отвечая на вопрос, под каким знаком зодиака она родилась, Мадонна ответила: "Секс".
На вопрос, что является ее одержимостью на данный ответ, она ответила так же: "Секс".
Видео сняли в большом доме с конюшней. В отдельных эпизодах певица покормила лошадь морковью.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".