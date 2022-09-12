"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей

Tokischa Que Lo Que Yo Quiero un Culo Nuevo, – написала она строку из песни доминиканской рэп-певицы Tokischa Altagracia Peralta.

Мадонна предстала без бровей, с нарисованными усами и бородой, а также с разукрашенными зубами.

"Что случилось с Мадонной?" – спросила подписчица sundaygilby.

"Грустно наблюдать", – признался pablosandoval79.

"Она теряет рассудок?" – спросил negroanguas.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".