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12 сентября, 2022
 
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"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей

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Мадонна показала эксперименты с внешностью
Мадонна показала эксперименты с внешностью
Фото: madonna / Instagram

64-летняя американская певица Мадонна 10 сентября разместила в Instagram видео, в котором изменила свою внешность с помощью приложений.

Tokischa Que Lo Que Yo Quiero un Culo Nuevo, – написала она строку из песни доминиканской рэп-певицы Tokischa Altagracia Peralta. 

Мадонна предстала без бровей, с нарисованными усами и бородой, а также с разукрашенными зубами.

"Что случилось с Мадонной?" – спросила подписчица sundaygilby.

"Грустно наблюдать", – признался pablosandoval79.

"Она теряет рассудок?" – спросил negroanguas.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, видео, певица
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