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29 сентября, 2022
 
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"Сексуальная и, как всегда, красивая". 64-летняя Мадонна снялась в ванне с бокалом и закуской

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Мадонна снялась в одежде бренда Balenciaga
Мадонна снялась в одежде бренда Balenciaga
Фото: madonna / Instagram

64-летняя американская певица Мадонна 29 сентября разместила в Instagram подборку снимков, для которых позировала в синей спортивной кофте и рваных джинсах.

"Сука, я Balenciaga, – написала она.

Мадонна снялась, сидя в ванне. Певица предстала с бокалом вина и закуской, напоминающей фокаччу.

"Ты великолепная, удивительная, исключительно красивая, сексуальная. Да, ты потрясающая! Сексуальная и, как всегда, красивая", – прокомментировал подписчик mi_nd_urs.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, фигура, певица, Balenciaga
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