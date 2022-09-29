"Сексуальная и, как всегда, красивая". 64-летняя Мадонна снялась в ванне с бокалом и закуской

"Сука, я Balenciaga, – написала она.

Мадонна снялась, сидя в ванне. Певица предстала с бокалом вина и закуской, напоминающей фокаччу.

"Ты великолепная, удивительная, исключительно красивая, сексуальная. Да, ты потрясающая! Сексуальная и, как всегда, красивая", – прокомментировал подписчик mi_nd_urs.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".