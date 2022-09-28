Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото

"50", – написала актриса.

Пэлтроу снялась в полный рост без одежды и белья, стоя боком к камере. Она позировала, облокотившись на белую прямоугольную стойку. Актриса предстала без видимого макияжа на лице.

Фото можно посмотреть здесь.

Контекст:

Гвинет Пэлтроу родилась 27 сентября 1972 года в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Она является обладательницей премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми".

В 2019 году актриса выпустила в продажу кожаное белье, а в январе 2020 года начала продавать свечи с ароматом вагины. В ее интернет-магазине Goop появились ароматические свечи под названием "Это пахнет, как мой оргазм" и "Это пахнет, как моя вагина".

В январе 2021 года Пэлтроу заявила, что больше не хочет сниматься в кино, а мечтает о карьере писательницы.

У Пэлтроу от первого брака есть дочь Эппл (2004) и сын Мозес (2006).