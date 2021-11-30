Пэлтроу выложила в сеть домашнее видео, в котором снялась в трусах и короткой футболке

Поклонники артистки скопировали это видео и разместили его в Twitter.

49-летняя Пэлтроу позирует в кадре без макияжа в черных трусах и короткой полосатой футболке, не прикрывающей попу.

Подняв ногу перед камерой, актриса с улыбкой принялась втирать в кожу крем.

Контекст:

Пэлтроу является обладательницей премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми".

В 2019 году актриса запустила в продажу кожаное белье, а в январе 2020 года начала продавать свечи с ароматом вагины.

В январе 2021 года Пэлтроу заявила, что больше не хочет сниматься в кино, а мечтает о карьере писательницы.