Пэлтроу выложила в сеть домашнее видео, в котором снялась в трусах и короткой футболке

Поклонники артистки скопировали это видео и разместили его в Twitter.
49-летняя Пэлтроу позирует в кадре без макияжа в черных трусах и короткой полосатой футболке, не прикрывающей попу.
Подняв ногу перед камерой, актриса с улыбкой принялась втирать в кожу крем.
GWYNETH PALTROW. pic.twitter.com/1ubH9l1Iqx— deni. (@anistnrobrts) November 29, 2021
Пэлтроу является обладательницей премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми".
В 2019 году актриса запустила в продажу кожаное белье, а в январе 2020 года начала продавать свечи с ароматом вагины.
В январе 2021 года Пэлтроу заявила, что больше не хочет сниматься в кино, а мечтает о карьере писательницы.