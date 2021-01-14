  "Возможно, когда-нибудь я захочу вернуться". Пэлтроу заявила о завершении кинокарьеры

48-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что ей на самом деле не нравится публичность и она будет рада сменить сферу деятельности.

Пэлтроу: Я никогда не говорю "никогда" Фото: gwynethpaltrow / Instagram

48-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу больше не хочет сниматься в кино, а мечтает о карьере писательницы. Об этом она рассказала во время разговора с британской моделью Наоми Кэмпбелл, запись которого опубликована 12 января на ее YouTube-канале.

Актриса призналась, что на самом деле ей не нравится публичность и работа перед камерой.

Она уточнила, что единственным человеком, ради которого она может изменить решение и вернуться на съемочную площадку, является ее муж – режиссер и сценарист Брэд Фэлчак.

"Я никогда не говорю "никогда". Возможно, когда-нибудь я захочу вернуться, ведь мне все равно очень нравилось сниматься", – подытожила Пэлтроу.

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Видео: Naomi / YouTube

Пэлтроу родилась в 1972 году в Лос-Анджелесе, США. Она является обладательницей премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми".

В 2019 году актриса запустила в продажу кожаное белье, а в январе 2020 года начала продавать свечи с ароматом вагины.

Фэлчак – второй супруг актрисы. О свадьбе с ним Пэлтроу сообщила 1 октября 2018 года.

Ранее она была замужем за музыкантом Крисом Мартином. Их брак продолжался с 2003-го по 2016 год. От этих отношений у Пэлтроу есть дочь Эппл (2004) и сын Мозес (2006).