"Богини". Пэлтроу показала мать и дочь

47-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором позирует в обнимку с 77-летней матерью, актрисой Блайт Даннер и 14-летней дочерью Эппл Мартин.
Пэлтроу с дочерью выбрали для фотосессии сарафаны в горох. Мать актрисы запечатлена на фото в розовом двухслойном платье свободного кроя.
"Какое прекрасное трио", – прокомментировала публикацию актриса Дженнифер Гарнер.
"Богини", – написала в комментариях коллега Пэлтроу Лиза Ринна.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Блайт Даннер родилась в 1943 году в США. В 1969 году она вышла замуж за американского продюсера Брюса Пэлтроу. В 1972 году у пары родилась дочь Гвинет Пэлтроу.
Даннер известна ролями в сериалах "Коломбо" и "МЭШ". В 2000 году мать Гвинет Пэлтроу сыграла жену героя Роберта Де Ниро Дину Бернс в фильме "Знакомство с родителями".
Эппл – дочь Пэлтроу от отношений с музыкантом Крисом Мартином. Их брак продолжался с 2003-го по 2016 год. От этих отношений у Пэлтроу также есть сын Мозес (2006).
Сейчас актриса замужем за продюсером Брэдом Фэлчаком. О свадьбе Пэлтроу сообщила 1 октября 2018 года.