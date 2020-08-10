"Богини". Пэлтроу показала мать и дочь

47-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу разместила в сети фото, на котором запечатлена вместе со своими 77-летней матерью и 14-летней дочерью.

47-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором позирует в обнимку с 77-летней матерью, актрисой Блайт Даннер и 14-летней дочерью Эппл Мартин.

Пэлтроу с дочерью выбрали для фотосессии сарафаны в горох. Мать актрисы запечатлена на фото в розовом двухслойном платье свободного кроя.

"Какое прекрасное трио", – прокомментировала публикацию актриса Дженнифер Гарнер.

"Богини", – написала в комментариях коллега Пэлтроу Лиза Ринна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 9 Авг 2020 в 8:43 PDT

Блайт Даннер родилась в 1943 году в США. В 1969 году она вышла замуж за американского продюсера Брюса Пэлтроу. В 1972 году у пары родилась дочь Гвинет Пэлтроу.

Даннер известна ролями в сериалах "Коломбо" и "МЭШ". В 2000 году мать Гвинет Пэлтроу сыграла жену героя Роберта Де Ниро Дину Бернс в фильме "Знакомство с родителями".

Эппл – дочь Пэлтроу от отношений с музыкантом Крисом Мартином. Их брак продолжался с 2003-го по 2016 год. От этих отношений у Пэлтроу также есть сын Мозес (2006).

Сейчас актриса замужем за продюсером Брэдом Фэлчаком. О свадьбе Пэлтроу сообщила 1 октября 2018 года.