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26 февраля, 2020
 
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Пэлтроу выпустила дополнительный тираж свеч с "запахом вагины"

Американская актриса Гвинет Пэлтроу заявила о дополнительном производстве свеч с "ароматом вагины" после того, как тестовая партия была раскуплена в течение нескольких часов.

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Пэлтроу в коллаборации с парфюмером Дугласом Литтлом создала аромат вагины
Пэлтроу в коллаборации с парфюмером Дугласом Литтлом создала аромат вагины
фото: gwynethpaltrow / Instagram

47-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу 25 февраля во время интервью для передачи Jimmy Kimmel Live заявила, что выпустила дополнительную партию свеч с "запахом вагины". 

Актриса рассказала, что аромат под названием This Smells Like My Vagina был разработан парфюмером Дугласом Литтлом в продолжение ее шутки. По словам Пэлтроу, во время совместной работы над новым ароматом она заметила, что итоговый запах "пахнет, как ее влагалище". 

В ответ парфюмер предложил воплотить в жизнь именно эту идею. Актриса призналась, что тестовая партия свечей с эпатажным названием "Это пахнет, как моя вагина" стоимостью $75 была раскуплена за несколько часов. 

"Многие женщины выросли с чувством стыда или смущения в отношении этой части тела, поэтому мы попытались таким способом помочь им это преодолеть", – подчеркнула актриса, заявив, что пока не намерена выпускать мужской вариант ароматизированной свечи. 

По словам Пэлтроу, аромат This Smells Like My Vagina представляет собой сочетание герани, бергамота, кедра и дамасской розы. 

Ведущий шоу Джимми Киммел, вдохнув аромат свечи, подтвердил, что это действительно "хорошо пахнет".

 

В марте 2019 году актриса запустила в продажу БДСМ-белье ручной работы стоимостью $600 за комплект. 

Гвинет Пэлтроу родилась 27 сентября 1972 года в Лос-Анджелесе, США. Она является обладательницей премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми". 

В 2003 году Пэлтроу вышла замуж за Криса Мартина, музыканта группы Coldplay, родив в браке дочь Эппл и сына Мозеса. Спустя 13 лет Пэлтроу и Мартин развелись.

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