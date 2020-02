Пэлтроу выпустила дополнительный тираж свеч с "запахом вагины"

Американская актриса Гвинет Пэлтроу заявила о дополнительном производстве свеч с "ароматом вагины" после того, как тестовая партия была раскуплена в течение нескольких часов.

47-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу 25 февраля во время интервью для передачи Jimmy Kimmel Live заявила, что выпустила дополнительную партию свеч с "запахом вагины".

Актриса рассказала, что аромат под названием This Smells Like My Vagina был разработан парфюмером Дугласом Литтлом в продолжение ее шутки. По словам Пэлтроу, во время совместной работы над новым ароматом она заметила, что итоговый запах "пахнет, как ее влагалище".

В ответ парфюмер предложил воплотить в жизнь именно эту идею. Актриса призналась, что тестовая партия свечей с эпатажным названием "Это пахнет, как моя вагина" стоимостью $75 была раскуплена за несколько часов.

"Многие женщины выросли с чувством стыда или смущения в отношении этой части тела, поэтому мы попытались таким способом помочь им это преодолеть", – подчеркнула актриса, заявив, что пока не намерена выпускать мужской вариант ароматизированной свечи.

По словам Пэлтроу, аромат This Smells Like My Vagina представляет собой сочетание герани, бергамота, кедра и дамасской розы.

Ведущий шоу Джимми Киммел, вдохнув аромат свечи, подтвердил, что это действительно "хорошо пахнет".

View this post on Instagram I * you @gwynethpaltrow #thissmellslikemyvagina A post shared by Douglas Little (@douglasl) on Feb 25, 2020 at 12:58pm PST

В марте 2019 году актриса запустила в продажу БДСМ-белье ручной работы стоимостью $600 за комплект.

Гвинет Пэлтроу родилась 27 сентября 1972 года в Лос-Анджелесе, США. Она является обладательницей премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми".

В 2003 году Пэлтроу вышла замуж за Криса Мартина, музыканта группы Coldplay, родив в браке дочь Эппл и сына Мозеса. Спустя 13 лет Пэлтроу и Мартин развелись.