Вышел трейлер нового сезона шоу Пэлтроу The Goop Lab. Видео
На YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix разместили трейлер нового сезона шоу Гвинет Пэлтроу – The Goop Lab. Премьера проекта состоится 24 января на Netflix. Выпуски шоу будут посвящены темам психологии, здоровья, секса. "В The Goop Lab мы будем затрагивать темы, которые всех по-настоящему интересуют. В процессе съемок мы нашли новые ответы на вопрос о том, как взять от жизни все", – отметила Пэлтроу.
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