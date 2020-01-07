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07 января, 2020
 
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Вышел трейлер нового сезона шоу Пэлтроу The Goop Lab. Видео

На YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix разместили трейлер нового сезона шоу Гвинет Пэлтроу – The Goop Lab. Премьера проекта состоится 24 января на Netflix. Выпуски шоу будут посвящены темам психологии, здоровья, секса. "В The Goop Lab мы будем затрагивать темы, которые всех по-настоящему интересуют. В процессе съемок мы нашли новые ответы на вопрос о том, как взять от жизни все", – отметила Пэлтроу.

 
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Пэлтроу: В процессе съемок мы нашли новые ответы на вопрос о том, как взять от жизни все
Пэлтроу: В процессе съемок мы нашли новые ответы на вопрос о том, как взять от жизни все
Скриншот: Netflix / YouTube

видео

Видео: Netflix / YouTube
Теги: видео, Netflix, трейлер, Гвинет Пэлтроу
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