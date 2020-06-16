"Политик". Вышел трейлер второго сезона сериала Мерфи с Платтом и Пэлтроу. Видео
На YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix разместили трейлер второго сезона сериала "Политик". Режиссер – Райан Мерфи (создатель "Американской истории ужасов"). Роли исполнили Бен Платт, Гвинет Пэлтроу, Джудит Лайт. Во втором сезоне кандидат на пост президента студенческого совета Пэйтон Хобарт соберется сместить действующего лидера сенатского большинства в Нью-Йорке Деде Стэндиш. Премьера первого сезона "Политика" на Netflix состоялась 27 сентября 2019 года. Второй сезон будет доступен с 19 июня.
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