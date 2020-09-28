Пэлтроу в свой день рождения снялась полностью обнаженной

Американская актриса Гвинет Пэлтроу в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена обнаженной. Публикацию актриса посвятила своему дню рождения – 27 сентября ей исполнилось 48 лет.
На фото Пэлтроу позирует на фоне деревьев, прикрыв руками грудь.
"Обнаженная в свой день рождения", – подписала снимок актриса.
Пэлтроу родилась в 1972 году в Лос-Анджелесе, США. Она является обладательницей премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми".
В 2019 году актриса запустила в продажу кожаное белье, а в январе 2020 года начала продавать свечи с ароматом вагины.