  Пэлтроу рассказала, как происходит общение с отцом ее детей после развода

Американская актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что ей не всегда удается избегать конфликтов в общении с бывшим мужем и отцом их двух детей музыкантом Крисом Мартином.

Пэлтроу рассталась с отцом своих детей четыре года назад Фото: ЕРА

47-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу считает, что ее отношения с бывшим мужем музыкантом Крисом Мартином после развода стали намного лучше. Об этом она заявила в интервью Дрю Бэрримор для ее The Drew Barrymore Show, которое обнародовано на YouTube-канале актрисы 22 сентября.

По словам Пэлтроу, расставшись, они с Мартином стараются избегать конфликтов ради общих детей, но это бывшим супругам не всегда удается.

"Иногда все не так хорошо, как выглядит. У нас бывают и хорошие, и плохие дни. Думаю, мы двигаемся в направлении ради того, чтобы нашим детям было лучше", – рассказала Пэлтроу.

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Видео: The Drew Barrymore Show / YouTube

Пэлтроу и Мартин прожили в браке с 2003-го по 2016 год, родив двух детей – дочь Эппл (2004) и сына Мозеса (2006).

Сейчас актриса замужем за продюсером Брэдом Фэлчаком. О свадьбе Пэлтроу сообщила 1 октября 2018 года.