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28 сентября, 2022
 
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"О боже!", "Малышка". В сети обсуждают видео Рианны в бикини

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Рианна стала матерью в мае 2022 года
Рианна стала матерью в мае 2022 года
Фото: rihannaofficlal / Instagram

На официальной фан-странице американской певицы Рианны в Instagram 27 сентября обнародовали ролик, в котором певица прогуливается по террасе.

Рианна запечатлена в черном бикини и кардигане, держа в руках серую сумку.

Baby you just need to send for me, – написали в посте цитату из песни Рианны Woo.

"О боже!" – прокомментировала подписчица joomie_joomie.

"Малышка", – написала omgcharvette67.

Контекст:

31 января американский таблоид People сообщил, что Рианна беременна, и разместил фото знаменитости с округлившимся животом. В публикации отмечалось, что снимки были сделаны, когда артистка в минувшие выходные гуляла по улицам Нью-Йорка в компании своего бойфренда, рэпера Asap Rocky.

3 февраля певица подтвердила, что ждет ребенка. 13 мая она впервые стала матерью.

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Теги: видео, купальник, Рианна, певица, бикини
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