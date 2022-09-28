"О боже!", "Малышка". В сети обсуждают видео Рианны в бикини

Рианна запечатлена в черном бикини и кардигане, держа в руках серую сумку.

Baby you just need to send for me, – написали в посте цитату из песни Рианны Woo.

"О боже!" – прокомментировала подписчица joomie_joomie.

"Малышка", – написала omgcharvette67.

Контекст:

31 января американский таблоид People сообщил, что Рианна беременна, и разместил фото знаменитости с округлившимся животом. В публикации отмечалось, что снимки были сделаны, когда артистка в минувшие выходные гуляла по улицам Нью-Йорка в компании своего бойфренда, рэпера Asap Rocky.

3 февраля певица подтвердила, что ждет ребенка. 13 мая она впервые стала матерью.

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.