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26 сентября, 2022
 
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"Алла – девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке в черном мини-платье. Фото

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Пугачева вышла в свет
Пугачева вышла в свет
Фото: alla_orfey1 / Instagram

Российский композитор, поэт и певец Игорь Николаев в Instagram разместил снимки, на которых показал гостей своей домашней вечеринки.

Среди них были композитор Игорь Крутой, актер Сергей Шакуров, пианистка Екатерина Мечетина и певица Алла Пугачева. Исполнительница предстала на фото в черном мини-платье и ботильонах на массивной подошве.

"В теплой домашней обстановке, в узком кругу близких друзей-коллег-музыкантов отметил выход цикла моих пьес "15 мелодий для фортепиано" в издательстве "Музыка". В исполнении прекрасной пианистки Екатерины Мечетиной, да еще и с чтением моих стихов-эпиграфов гениальным актером и дорогим другом Сергеем Шакуровым – это было незабываемо и очень трогательно!" – написал Николаев.

"Алла – девчулька!" – отметила подписчица yanovaolya.

"Пугачева – красотка", – написала zhanna_astana20.

Контекст:

Пугачева в открытом письме призвала признать ее иноагентом в РФ после того, как такое определение дали ее мужу, шоумену Максиму Галкину. Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".

Украинская ведущая Катя Осадчая 19 сентября призвала украинцев быть самодостаточными и не радоваться, читая заявления российских артистов.

Британская группа Pet Shop Boys, которая в мае осудила нападение РФ на Украину, назвала Пугачеву "мужественной и честной".

Теги: Алла Пугачева, Россия, Сергей Шакуров, Игорь Крутой, Игорь Николаев, певица, фото
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