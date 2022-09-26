"Алла – девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке в черном мини-платье. Фото

Среди них были композитор Игорь Крутой, актер Сергей Шакуров, пианистка Екатерина Мечетина и певица Алла Пугачева. Исполнительница предстала на фото в черном мини-платье и ботильонах на массивной подошве.

"В теплой домашней обстановке, в узком кругу близких друзей-коллег-музыкантов отметил выход цикла моих пьес "15 мелодий для фортепиано" в издательстве "Музыка". В исполнении прекрасной пианистки Екатерины Мечетиной, да еще и с чтением моих стихов-эпиграфов гениальным актером и дорогим другом Сергеем Шакуровым – это было незабываемо и очень трогательно!" – написал Николаев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

"Алла – девчулька!" – отметила подписчица yanovaolya.

"Пугачева – красотка", – написала zhanna_astana20.