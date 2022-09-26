"Алла – девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке в черном мини-платье. Фото

Среди них были композитор Игорь Крутой, актер Сергей Шакуров, пианистка Екатерина Мечетина и певица Алла Пугачева. Исполнительница предстала на фото в черном мини-платье и ботильонах на массивной подошве.
"В теплой домашней обстановке, в узком кругу близких друзей-коллег-музыкантов отметил выход цикла моих пьес "15 мелодий для фортепиано" в издательстве "Музыка". В исполнении прекрасной пианистки Екатерины Мечетиной, да еще и с чтением моих стихов-эпиграфов гениальным актером и дорогим другом Сергеем Шакуровым – это было незабываемо и очень трогательно!" – написал Николаев.
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"Алла – девчулька!" – отметила подписчица yanovaolya.
"Пугачева – красотка", – написала zhanna_astana20.
Пугачева в открытом письме призвала признать ее иноагентом в РФ после того, как такое определение дали ее мужу, шоумену Максиму Галкину. Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".
Украинская ведущая Катя Осадчая 19 сентября призвала украинцев быть самодостаточными и не радоваться, читая заявления российских артистов.
Британская группа Pet Shop Boys, которая в мае осудила нападение РФ на Украину, назвала Пугачеву "мужественной и честной".