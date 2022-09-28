47-летняя Могилевская после слухов о беременности опубликовала снимки в облегающем платье

"А в Киеве осень... Моя любимая нежная киевская осень", – написала она.

Певица запечатлена в черном облегающем платье с блестящими вставками и глубоким декольте. Она позировала на балконе одного из зданий на фоне огней вечернего Киева. Когда именно была произведена съемка, она не указала. Автор фото – Андрей Харламов.

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Контекст:

Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004-м Могилевская получила звание народной артистки Украины.

Певица была дважды замужем. Первый супруг Могилевской – бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара рассталась в 2005 году, спустя год после свадьбы. В 2006 певица вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина. Супруги прожили в браке пять лет. Детей у певицы нет.

Сейчас артистка состоит в отношениях. По словам Могилевской, ее избранник ранее жил в США.

В июне 2022 года Могилевская призналась, что мечтает стать многодетной матерью.

В конце августа 2022 года подписчики певицы предположили, что она беременна. Могилевская после этого заявила, что вообще не будет есть.