"Скажи всем, что не беременна". "Вы прекрасна в любой форме". Могилевская после реакции на ее новое фото заявила, что вообще не будет есть

Могилевская: Я просто пока не буду есть Фото: Наталья Могилевская / Facebook

"Почитала все ваши комментарии к предыдущему фото. Решила проблему. Я просто пока не буду есть", – написала артистка.

"Ешь. Радуйся жизни и скажи всем, что ты не беременна. Пусть отстанут от тебя. Как будто все должны быть сухостоями", – поддержали певицу фолловеры.

"Не слушайте никого! Вы прекрасна в любой форме", – отреагировали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталія Могилевська (@nataliya_mogilevskaya)