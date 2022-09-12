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12 сентября, 2022
 
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"Скажи всем, что не беременна". "Вы прекрасна в любой форме". Могилевская после реакции на ее новое фото заявила, что вообще не будет есть

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Могилевская: Я просто пока не буду есть
Могилевская: Я просто пока не буду есть
Фото: Наталья Могилевская / Facebook

Украинская певица Наталья Могилевская 12 сентября в Instagram заявила, что вообще не будет есть после того, как прочитала комментарии хейтеров к своему последнему фото. Сами комментарии артистка удалила.

"Почитала все ваши комментарии к предыдущему фото. Решила проблему. Я просто пока не буду есть", – написала артистка.

"Ешь. Радуйся жизни и скажи всем, что ты не беременна. Пусть отстанут от тебя. Как будто все должны быть сухостоями", – поддержали певицу фолловеры.

"Не слушайте никого! Вы прекрасна в любой форме", – отреагировали поклонники.

Контекст:

Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. 

Певица была дважды замужем. Первый супруг Могилевской – бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара рассталась в 2005 году, спустя год после свадьбы. В 2006 певица вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина. Супруги прожили в браке пять лет. Детей у певицы нет.

Сейчас артистка состоит в отношениях. По словам Могилевской, ее избранник ранее жил в США. 

В июне 2022 года Могилевская призналась, что мечтает стать многодетной матерью.

Теги: Наталья Могилевская, певица
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