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26 сентября, 2022
 
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Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото

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Мейхер показала платье из линейки собственного бренда
Мейхер показала платье из линейки собственного бренда
Фото: meiherbymeiher / Instagram

Украинская певица Надежда Мейхер 25 сентября в Instagram своего именного бренда одежды обнародовала снимки, для которых позировала в лесу среди деревьев.

Певица продемонстрировала летнее платье на тонких бретелях с оборками.

Она показала вид спереди и сзади. Позируя спиной к камере, Мейхер выставила пятую точку. Образ она дополнила сетчатыми босоножками на тонких каблуках.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – Мария.

Мейхер занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг певицы, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: платье, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, фото, ягодицы, каблуки
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