"Какая серьезная женщина". Сопонару показала свои новые фото и призвала помочь детскому центру в Чернигове

Сопонару: Спасибо всем, кто приобщается. Люди, вы кайф Фото: soponaru / Instagram

"На первом снимке я проверяю телефон, ведь мне поступил донат на восстановление Черниговского центра социально-психологической реабилитации детей, который был жестоко обстрелян 3 марта низменными чудовищами", – написала она.

Актриса добавила, что на втором снимке она смотрит в будущее, в котором центр, как отметила она, будет восстановлен, и дети смогут вернуться домой, к людям, которые заботятся о них в центре.

"Спасибо всем, кто приобщается. Люди, вы кайф", – заявила Сопонару.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

"Какая серьезная женщина. Взгляд в будущее!" – прокомментировал фото подписчик alexsandradrov