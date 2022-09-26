"Какая серьезная женщина". Сопонару показала свои новые фото и призвала помочь детскому центру в Чернигове

"На первом снимке я проверяю телефон, ведь мне поступил донат на восстановление Черниговского центра социально-психологической реабилитации детей, который был жестоко обстрелян 3 марта низменными чудовищами", – написала она.
Актриса добавила, что на втором снимке она смотрит в будущее, в котором центр, как отметила она, будет восстановлен, и дети смогут вернуться домой, к людям, которые заботятся о них в центре.
"Спасибо всем, кто приобщается. Люди, вы кайф", – заявила Сопонару.
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"Какая серьезная женщина. Взгляд в будущее!" – прокомментировал фото подписчик alexsandradrov
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).
Сопонару после нападения РФ на Украину переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины. О том, что вернулась домой, она не сообщала.