Бульвар Шоубиз
 
26 сентября, 2022
 
Новости

"Какая серьезная женщина". Сопонару показала свои новые фото и призвала помочь детскому центру в Чернигове

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сопонару: Спасибо всем, кто приобщается. Люди, вы кайф
Сопонару: Спасибо всем, кто приобщается. Люди, вы кайф
Фото: soponaru / Instagram

Звезда "Женского квартала" – проекта студии "Квартал 95" – Ирина Сопонару 25 сентября в Instagram разместила снимки, для которых позировала в черном платье на тонких бретелях.

"На первом снимке я проверяю телефон, ведь мне поступил донат на восстановление Черниговского центра социально-психологической реабилитации детей, который был жестоко обстрелян 3 марта низменными чудовищами", – написала она.

Актриса добавила, что на втором снимке она смотрит в будущее, в котором центр, как отметила она, будет восстановлен, и дети смогут вернуться домой, к людям, которые заботятся о них в центре.

"Спасибо всем, кто приобщается. Люди, вы кайф", – заявила Сопонару.

"Какая серьезная женщина. Взгляд в будущее!" – прокомментировал фото подписчик alexsandradrov

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

Сопонару после нападения РФ на Украину переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку УкраиныО том, что вернулась домой, она не сообщала.

Теги: Украина, Чернигов, война, реабилитация, война России против Украины, студия Квартал 95, актриса, Женский Квартал, Ирина Сопонару
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали
  Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали
Дмитрий ГОРДОН
Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Путин думал, что украинцам все равно, кто их президент Зеленский или Путин
Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Путин думал, что украинцам все равно, кто их президент – Зеленский или Путин
Дмитрий ГОРДОН
  Невзлин о ядерном шантаже РФ: Байден в максимально возможных дипломатических выражениях сказал Путину: "Мы тебя, парень, закончим. Не надо"
  Невзлин о ядерном шантаже РФ: Байден в максимально возможных дипломатических выражениях сказал Путину: "Мы тебя, парень, закончим. Не надо"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении
Дмитрий ГОРДОН
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Алла девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке в черном мини-платье. Фото
"Алла – девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке в черном мини-платье. Фото
  Тринчер вышла замуж. Видео
  Тринчер вышла замуж. Видео
"Какая серьезная женщина". Сопонару показала свои новые фото и призвала помочь детскому центру в Чернигове
"Какая серьезная женщина". Сопонару показала свои новые фото и призвала помочь детскому центру в Чернигове
  "Орки в мішках повернулись в родини. Доброго вечора! Ми з України!" Композитор Булгачев выпустил песню. Видео
  "Орки в мішках повернулись в родини. Доброго вечора! Ми з України!" Композитор Булгачев выпустил песню. Видео
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем
  Усик: Самый крутой отдых – это не заграница. В Вышгороде есть дом. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, карасиков пожарить на костре
  Усик: Самый крутой отдых – это не заграница. В Вышгороде есть дом. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, карасиков пожарить на костре
Дмитрий ГОРДОН
"Боритесь за свою любовь", "Это должно было произойти". Жена Остапчука на фоне слухов о разводе рассказала о своем эмоциональном состоянии
"Боритесь за свою любовь", "Это должно было произойти". Жена Остапчука на фоне слухов о разводе рассказала о своем эмоциональном состоянии
Арестович прокомментировал высказывание из соцсети о его возможном президентстве и главных угрозах для Украины
Арестович прокомментировал высказывание из соцсети о его возможном президентстве и главных угрозах для Украины
В пустыне на фоне заката. "ДахаБраха" показала снимки из новой фотосессии в США
В пустыне на фоне заката. "ДахаБраха" показала снимки из новой фотосессии в США
Гапчинская показала старшую дочь и неожиданную встречу с мужем
Гапчинская показала старшую дочь и неожиданную встречу с мужем
"Самая горячая женщина в истории человечества". 57-летняя Херли в купальнике вблизи показала бюст и зону бикини
"Самая горячая женщина в истории человечества". 57-летняя Херли в купальнике вблизи показала бюст и зону бикини
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 