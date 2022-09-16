Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото

У актрисы поинтересовались, какой фильм ее любимый.

"Пляж", – ответила Сопонару.

Она сопроводила пост собственным снимком, сделанным во время купания. Актриса, находящаяся под водой, засветила в полный рост тело в бикини.

Контекст:

"Пляж" – фильм 2000 года режиссера Дэнни Бойла с Леонардо ДиКаприо в главной роли.

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

Сопонару после нападения РФ на Украину переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины. О том, что вернулась домой, она не сообщала.