"Обалденная красотка", "Мало секса". Полуобнаженная актриса "Женского квартала" обнародовала смелое фото

Участница "Женского квартала" Ирина Сопонару обнажилась по пояс, позируя в кадре в одних колготках.

Актриса проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала" Ирина Сопонару 30 декабря разместила в Instagram черно-белый снимок, на котором запечатлена полуобнаженной.

Актриса позирует в кадре в профиль, отвернувшись от объектива. Для съемки она оголилась до пояса, оставшись в черных колготках и туфлях.

"To be continued", – подписала Сопонару публикацию.

"Мало секса", – прокомментировали снимок фолловеры.

"Смело", – написали в комментариях пользователи сети.

"Обалденная красотка", – оценили фото подписчики.

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Сопонару родилась в 1986 году в Черновцах. Окончила Черновицкий национальный университет, обучалась в киевской студии театра "Черный квадрат".

Помимо выступления на сцене, Сопонару снялась в кинопроекте студии "Квартал 95" – ситкоме "Одного разу під Полтавою".

В 2013 году актриса разделась для обложки журнала MAXIM.