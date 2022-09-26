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26 сентября, 2022
 
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"Самая горячая женщина в истории человечества". 57-летняя Херли в купальнике вблизи показала бюст и зону бикини

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Херли: Пока, лето 2022!
Херли: Пока, лето 2022!
Фото: elizabethhurley1 / Instagram

57-летняя британская актриса Элизабет Херли 25 сентября разместила в Instagram видео, снятое возле бассейна и во время плавания в нем.

Херли предстала в желтом раздельном купальнике. Она нанесла солнцезащитный крем на тело. В ролике актриса крупным планом засветила зону декольте и бикини.

"Пока, лето 2022!" – написала она.

"Самая горячая женщина в истории человечества", – прокомментировал подписчик gus_en_insta.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.

Теги: видео, купальник, Элизабет Херли, актриса, грудь, бикини, ролик, декольте, бассейн, бюст
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