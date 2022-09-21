"Удивительная фигура", "Похоже, вы здорово повеселились". 59-летняя Деми Мур восхитила поклонников пляжными фото

"Завтра может быть первый день осени, но лето – это мышление", – подписала фото 59-летняя знаменитость.

"Красивое тело", – восхитились в сети.

"Похоже, вы здорово повеселились", – прокомментировали фото поклонники.

"Удивительная фигура", – написали фолловеры.

Контекст:

Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл (штат Нью-Мексико).

В 16 лет Мур бросила школу, уехала из родительского дома и стала моделью. В начале 1980-х она дебютировала в телесериале "Главный госпиталь". Популярность пришла к начинающей актрисе в 1990 году после фильма "Привидение", где она сыграла вместе с Патриком Суэйзи. Широкую известность получила после картин "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз" и "Солдат Джейн".