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21 сентября, 2022
 
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"Удивительная фигура", "Похоже, вы здорово повеселились". 59-летняя Деми Мур восхитила поклонников пляжными фото

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Деми Мур: Лето это мышление
Деми Мур: Лето – это мышление
Фото: demimoore / Instagram

Американская актриса Деми Мур 21 сентября в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена в купальниках разного кроя.

"Завтра может быть первый день осени, но лето  это мышление", – подписала фото 59-летняя знаменитость. 

"Красивое тело", – восхитились в сети.

"Похоже, вы здорово повеселились", – прокомментировали фото поклонники.

"Удивительная фигура", – написали фолловеры.

Контекст:

Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл (штат Нью-Мексико).

В 16 лет Мур бросила школу, уехала из родительского дома и стала моделью. В начале 1980-х она дебютировала в телесериале "Главный госпиталь". Популярность пришла к начинающей актрисе в 1990 году после фильма "Привидение", где она сыграла вместе с Патриком Суэйзи. Широкую известность получила после картин "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз" и "Солдат Джейн".

Теги: купальник, Деми Мур
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