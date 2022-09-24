"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини

Снимок был сделан в момент, когда актриса находилась в прыжке с широко разведенными в стороны руками. Пэлтроу разместила фото за неделю до своего 50-летия.

В блоге Goop она опубликовала цветной снимок из этой же фотосессии, проиллюстрировав им публикацию, посвященную тому, как она ощущает свой возраст.

Пэлтроу призналась, что сама она не ощущает возраст, чего не может сказать о своем теле.

"Мое тело – это карта свидетельств всех дней. Я принимаю морщины и дряблую кожу, морщины. Я принимаю свое тело и отпускаю потребность быть идеальной, выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации, бросать вызов логике, бросать вызов человечеству", – написала знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)