"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини

Снимок был сделан в момент, когда актриса находилась в прыжке с широко разведенными в стороны руками. Пэлтроу разместила фото за неделю до своего 50-летия.
В блоге Goop она опубликовала цветной снимок из этой же фотосессии, проиллюстрировав им публикацию, посвященную тому, как она ощущает свой возраст.
Пэлтроу призналась, что сама она не ощущает возраст, чего не может сказать о своем теле.
"Мое тело – это карта свидетельств всех дней. Я принимаю морщины и дряблую кожу, морщины. Я принимаю свое тело и отпускаю потребность быть идеальной, выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации, бросать вызов логике, бросать вызов человечеству", – написала знаменитость.
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Гвинет Пэлтроу родилась 27 сентября 1972 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Она является обладательницей премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми".
В 2019 году актриса выпустила в продажу кожаное белье, а в январе 2020 года начала продавать свечи с ароматом вагины. В ее интернет магазине Goop появились ароматические свечи под названием "Это пахнет, как мой оргазм" и "Это пахнет, как моя вагина".
В январе 2021 года Пэлтроу заявила, что больше не хочет сниматься в кино, а мечтает о карьере писательницы.
У Пэлтроу от первого брака есть дочь Эппл (2004) и сын Мозес (2006).