Гвинет Пэлтроу выпустила ароматическую свечу под названием "Руки прочь от моей вагины"

В 2020 году Гвинет Пэлтроу выпустила свечи под названием "Это пахнет, как мой оргазм" и "Это пахнет, как моя вагина" Фото: gwynethpaltrow / Instagram

"Слово "вагина" обладает большой силой. И все же постоянно приходится говорить: "Руки прочь". Руки прочь от наших вагин в любом контексте, куда их не приглашают. Твои репродуктивные органы – это твой выбор", – подписала она публикацию.

В описании товара указано, что ароматическая композиция для свечи была составлена парфюмером Дугласом Литтлом. Она состоит из нот кокоса, дамасской розы, ванили, японского кипариса с добавлением аромата поджаренного какао, которые придают "глубину и чувственность" запаху.

Цена свечи "Руки прочь от моей вагины" составляет $75.

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