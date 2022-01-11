Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2022
 
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"Иногда забываю, что эта дама сошла с ума". 49-летняя Пэлтроу удивила сеть тем, как ухаживает за кожей

Гвинет Пэлтроу выложила видео, на котором показала, что делает для гладкости кожи
Гвинет Пэлтроу выложила видео, на котором показала, что делает для гладкости кожи
Фото: gwynethpaltrow / Instagram

Американская киноактриса Гвинет Пэлтроу 9 января запостила в Instagram ролик, на котором в одной футболке и без макияжа сама себе делает сухой массаж щеткой, очищая кожу от ороговевших клеток и улучшая кровообращение.

"Я начал заниматься детоксом в 90-х и никогда не оглядывалась назад. Думаю, я перепробовала все методы, чтобы отказаться от ненужных. Мне действительно нравится ощущение, что я даю телу отдохнуть от алкоголя, молочных продуктов, глютена и всего жареного", – подписала видео Пэлтроу, дополнительно прорекломировав свой курс очищения организма.

Ролик 49-летней актрисы набрал больше 230 тыс. лайков и свыше 2,5 тыс. комментариев.

"Вот почему вы так сияете", – восхитилась в комментариях flaminia_romani.

"Хм… Она сияет, потому что у нее есть визажист, а еще массажи, процедуры по уходу за лицом, отпуск и все остальное, что можно купить за деньги", – ответила на предыдущий комментарий almost_alice_in_wonderland.

"Иногда я забываю, что эта дама сошла с ума", – написал swoleymaui.

Контекст:

Пэлтроу родилась 27 сентября 1972 года в Лос-Анджелесе в семье кинорежиссера Брюса Пэлтроу и актрисы Блайт Даннер.

Она дебютировала на экране в 1991 году в фильме "Крик". Широкую популярность получила в середине 1990-х. Самые известные картины с участием Пэлтроу – "Семь", "Эмма", "Доказательство", "Семейка Тененбаум". В 1999-м за роль в ленте "Влюбленный Шекспир" получила кинопремию "Оскар".

В 2019 году актриса запустила в продажу кожаное белье, а в январе 2020 года начала продавать свечи с ароматом вагины.

В январе 2021 года Пэлтроу заявила, что больше не хочет сниматься в кино, а мечтает о карьере писательницы.

Теги: видео, актриса, Гвинет Пэлтроу, ролик, массаж, косметология
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