"Иногда забываю, что эта дама сошла с ума". 49-летняя Пэлтроу удивила сеть тем, как ухаживает за кожей

Гвинет Пэлтроу выложила видео, на котором показала, что делает для гладкости кожи Фото: gwynethpaltrow / Instagram

"Я начал заниматься детоксом в 90-х и никогда не оглядывалась назад. Думаю, я перепробовала все методы, чтобы отказаться от ненужных. Мне действительно нравится ощущение, что я даю телу отдохнуть от алкоголя, молочных продуктов, глютена и всего жареного", – подписала видео Пэлтроу, дополнительно прорекломировав свой курс очищения организма.

Ролик 49-летней актрисы набрал больше 230 тыс. лайков и свыше 2,5 тыс. комментариев.

"Вот почему вы так сияете", – восхитилась в комментариях flaminia_romani.

"Хм… Она сияет, потому что у нее есть визажист, а еще массажи, процедуры по уходу за лицом, отпуск и все остальное, что можно купить за деньги", – ответила на предыдущий комментарий almost_alice_in_wonderland.

"Иногда я забываю, что эта дама сошла с ума", – написал swoleymaui.

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