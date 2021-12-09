Гвинет Пэлтроу подарит Тейлор Свифт на Рождество вибратор

Пэлтроу подготовила для знаменитостей подарки из своего интернет-магазина Фото: gwynethpaltrow / Instagram

На видео 49-летняя Пэлтроу задувает свечу с запахом ее оргазма, которую можно купить в интернет-магазине актрисы, делает коктейль с водкой и выбирает наряд к празднику.

На 49-й секунде ролика Пэлтроу подходит к подарочным пакетам, на которых можно прочитать имена американской певицы Адель и американского комика Стивена Колберта. Также актриса положила в общий пакет подарки для американской модели Ким Кардашян и американского комика Пита Дэвидсона, которым пресса сейчас приписывает роман.

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