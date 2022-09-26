Зета-Джонс показала, как сейчас выглядит ее 78-летний муж, Майкл Дуглас. Фото

Супруги родились в один день, с разницей в 25 лет. Их дням рождения Зета-Джонс и посвятила свой пост.
"Это наш день рождения! После 24 лет празднования нашего особенного дня вместе я все еще жду его с нетерпением. Я люблю тебя!" – написала она.
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Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании. Она обладательница премий "Оскар", BAFTA, Премии Гильдии киноактеров США. Наиболее известные фильмы с участием Зеты Джонс – "Тысяч и одна ночь", "Хроники молодого Индианы Джонса", "Титаник", "Маска Зорро", "Вражда".
Майкл Дуглас – американский актер и продюсер, обладатель двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми". Актер известен по фильмам "Война супругов Роуз", "Роман с камнем", "Жемчужина Нила", "Основной инстинкт", "Одинокий человек".
Зета-Джонс и Дуглас поженились в ноябре 2000 года. В браке у супругов родилось двое детей – Дилан Майкл (2000) и Кэрис (2003).