Зета-Джонс показала, как сейчас выглядит ее 78-летний муж, Майкл Дуглас. Фото

Зета-Джонс: Это наш день рождения! Фото: catherinezetajones / Instagram

Супруги родились в один день, с разницей в 25 лет. Их дням рождения Зета-Джонс и посвятила свой пост.

"Это наш день рождения! После 24 лет празднования нашего особенного дня вместе я все еще жду его с нетерпением. Я люблю тебя!" – написала она.

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