"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом

50-летняя американская актриса Кэтрин Зета-Джонс разместила в сети совместное фото с отцом Дэвидом Джеймсом Джонсом.

50-летняя американская актриса Кэтрин Зета-Джонс 17 сентября опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в компании своего отца Дэвида Джеймса Джонса во время праздничного чаепития.

"Сегодня день рождения папы. Он меня так вдохновляет!" – написала актриса.

Зета-Джонс не стала уточнять возраст отца.

Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании. Кинодебют актрисы состоялся в 1987 году, а спустя шесть лет Зета-Джонс получила "Оскар" за роль второго плана в мюзикле "Чикаго".

Актриса замужем за коллегой Майклом Дугласом. Пара поженилась в ноябре 2000 года. В браке у супругов родилось двое детей – сын Дилан Майкл (2000) и дочь Кэрис (2003).